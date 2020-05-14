Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceМеждународные резервы России в апреле выросли на $2,5 млрд

Международные резервы России в апреле 2020 года выросли на $2,539 млрд, следует из сообщения Банка России. По состоянию на 1 мая, международные резервы составили $566,012 млрд. На 1 апреля показатель составлял $563,473 млрд.
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Доли доллара и золота в резервах Банка России выросли в 2019 году

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В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

RT на русскомвчера в 09:09

Международные резервы России за неделю снизились на $4,9 млрд

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Международные резервы России за неделю сократились на 4,9 млрд долларов

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Международные резервы РФ за неделю снизились на $4,9 млрд

Финмаркетвчера в 09:03

Россия нарастила объем золотовалютных резервов

Взгляд.ру13 мая в 10:13
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Здоровье

В Минздраве оценили влияние алкоголя на иммунитет

Алкоголь негативно воздействует на иммунитет, сильно его угнетает, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного внештатного терапевта министерства, члена-корреспондента РАН Оксану Драпкину.
Rambler News Service 03:34
Происшествия

На Украине участнику конфликта с радикалом объявили о подозрении

Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Футбол

Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Сообщается, что полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Soccer.ru вчера в 06:26
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
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Шоу-бизнес

Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Петр Чумаков объяснил слова своего руководителя, директора института Александра Макарова, который рассказал президенту России Владимиру Путину о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru 05:50
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе.
РБК 06:35
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
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Политика

Козак рассказал о достижениях на переговорах по Донбассу в Берлине

Консультации с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации.
Известия 13 мая в 12:35
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
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Авто

Chevrolet Niva официально стала Lada

Внедорожник Chevrolet Niva окончательно получил новое название - Lada.
Car.ru вчера в 12:25
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
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Общество

Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
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Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе

В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей

Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13
Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
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Здоровье

За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус

За все время в регионе заразились уже 2033 человека. В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
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Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
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Музыка

Queen проведёт онлайн-трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри

В пятницу, 15 мая, в 20:00 по калининградскому времени на YouTube-канале группы Queen состоится трансляция концерта памяти Фредди Меркьюри.
Клопс 04:51
Общество

Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
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Футбол

«Зенит» возобновил тренировки на своей базе

Как сообщает «СЭ», тренировки проходят под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком с утра до вечера в определенной очередности, так что футболисты почти не пересекаются между собой.
Bookmaker-ratings.ru 03:04
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