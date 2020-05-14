Финансы
Rambler News ServiceМеждународные резервы России в апреле выросли на $2,5 млрд
Международные резервы России в апреле 2020 года выросли на $2,539 млрд, следует из сообщения Банка России. По состоянию на 1 мая, международные резервы составили $566,012 млрд. На 1 апреля показатель составлял $563,473 млрд.
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Комментарии
Здоровье
В Минздраве оценили влияние алкоголя на иммунитет
Алкоголь негативно воздействует на иммунитет, сильно его угнетает, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного внештатного терапевта министерства, члена-корреспондента РАН Оксану Драпкину.
Rambler News Service 03:34
Происшествия
На Украине участнику конфликта с радикалом объявили о подозрении
Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Футбол
Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Сообщается, что полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Soccer.ru вчера в 06:26
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Петр Чумаков объяснил слова своего руководителя, директора института Александра Макарова, который рассказал президенту России Владимиру Путину о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru 05:50
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе.
РБК 06:35
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 04:44
Политика
Козак рассказал о достижениях на переговорах по Донбассу в Берлине
Консультации с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации.
Известия 13 мая в 12:35
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada
Внедорожник Chevrolet Niva окончательно получил новое название - Lada.
Car.ru вчера в 12:25
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
Правительство выделило 900 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
МИД России доложит в кабмин о реализации 900 млн рублей до 1 февраля 2021 года, следует из соответствующего документа.
ПолитРоссия 05:09
Политика
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Троих полицейских из Томской области заподозрили в убийстве в отделе
В Томской области троих полицейских взяли под стражу по обвинению в избиении до смерти неправомочно задержанного мужчины, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 06:09
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Здоровье
За сутки в 26 городах и районах Ростовской области выявили коронавирус
За все время в регионе заразились уже 2033 человека. В тяжелом состоянии находится 21 больной, еще 25 пациентов скончались.
Rostov gazeta 13 мая в 04:13
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Музыка
Queen проведёт онлайн-трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри
В пятницу, 15 мая, в 20:00 по калининградскому времени на YouTube-канале группы Queen состоится трансляция концерта памяти Фредди Меркьюри.
Клопс 04:51
Общество
Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Футбол
«Зенит» возобновил тренировки на своей базе
Как сообщает «СЭ», тренировки проходят под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком с утра до вечера в определенной очередности, так что футболисты почти не пересекаются между собой.
Bookmaker-ratings.ru 03:04