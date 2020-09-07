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Rambler News Service
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
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Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолец10:01
ПРАЙМ

Международные резервы России в августе выросли на 0,5%, до $594,4 млрд

ПРАЙМ09:11
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:17
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Service09:16
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАСС09:19
Вестник золотопромышленника

Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ

Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51
Саминвестор

Золотовалютные резервы РФ увеличились за неделю на 0,2%

Саминвестор4 сентября в 00:41

Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии вакцину из РФ

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте Кремля.
Радио Sputnik09:09
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В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса

Правительство подготовило план мероприятий для долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газета08:17

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга в первый раз назначил штраф гражданину, который после приезда из-за границы не сумел в положенный срок опубликовать на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус.
РБК11:20
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Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Нью-Дели, 7 сентября 2020, 08:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 90 тыс. и превысило 4,204 млн, в результате чего страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
REGNUM01:37
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