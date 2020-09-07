Капитал страны 5

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.