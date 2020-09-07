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Rambler News Service
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
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Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолец10:01
ПРАЙМ

Международные резервы России в августе выросли на 0,5%, до $594,4 млрд

ПРАЙМ09:11
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:17
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Service09:16
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАСС09:19
Вестник золотопромышленника

Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ

Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51
Саминвестор

Золотовалютные резервы РФ увеличились за неделю на 0,2%

Саминвестор4 сентября в 00:41

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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