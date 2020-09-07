Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд
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Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
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Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение
Московский Комсомолец10:01
Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ
Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51