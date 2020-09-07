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Rambler News Service
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
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RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:17
Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолец10:01
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАСС09:19
REGNUM

Международные резервы России в августе выросли на $2,6 млрд

REGNUM10:10
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Service09:16
Вестник золотопромышленника

Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ

Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51
Саминвестор

Золотовалютные резервы РФ увеличились за неделю на 0,2%

Саминвестор4 сентября в 00:41

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Evo-rus.com05:48
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru13:22
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37