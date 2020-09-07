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Rambler News Service
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

Международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили $594,422 млрд, что на 0,45% (или $2,67 млрд) выше показателя на начало августа, сообщил Банк России. На 1 сентября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $529,083 млрд.
ТАССвчера в 09:19
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REGNUM

Международные резервы России в августе выросли на $2,6 млрд

REGNUMвчера в 10:10
Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолецвчера в 10:01
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАССвчера в 09:19
Финмаркет

Международные резервы РФ в августе увеличились на 0,5%, за 8 месяцев - на 7,2%

Финмаркетвчера в 09:34
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русскомвчера в 09:17
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:16
ПРАЙМ

Международные резервы России в августе выросли на 0,5%, до $594,4 млрд

ПРАЙМвчера в 09:11

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19
Российская газета00:17
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой
RT на русском02:38
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, экономика страны подошла к пандемии в неплохой форме: с низкой инфляцией и безработицей, стабильным банковским сектором и значительными финансовыми резервами.
РБК03:00

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Исследователи во главе с Эмили Жермен-Лег (Emily L. Germain-Leeg) из Медицинской школы Коннектикутского университета проверили, как нейтрализация миостатина влияет на изменения массы костей и мышц, возникающие из-за долгого пребывания в условиях микрогравитации.
N+1вчера в 15:41

Китай предложил обеспечить глобальную безопасность данных

Глава МИД Китая Ван И объявил о готовности Пекина запустить инициативу по глобальной безопасности данных — это должно стать ответом на современные вызовы, говорится в заявлении на сайте китайского дипведомства.
Коммерсантъ03:43
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Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом «Беслан»

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости02:52
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Мультфильм Бронзита получил три приза национальной премии «Икар»

Во вторник, 8 сентября, стало известно о том, что петербургский аниматор, сценарист и режиссер Константин Бронзит получил сразу три приза премии «Икар» за мультфильм «Он не может жить без космоса».
Невские Новости22:16

Счетная палата проверит выплаты врачам за борьбу с коронавирусом

Счетная палата РФ проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.
ТАСС17:07

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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