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Rambler News Service
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Международные резервы России в августе 2020 года выросли на $2,66 млрд и по состоянию на 1 сентября составили $594,42 млрд, следует из данных ЦБ. Месячный показатель международных резервов продолжает расти с марта. За этот период резервы увеличились почти на $40 млрд.В источнике
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REGNUM

Международные резервы России в августе выросли на $2,6 млрд

REGNUM10:10
Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолец10:01
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:17
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАСС09:19
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Service09:16
Вестник золотопромышленника

Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ

Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51
Саминвестор

Золотовалютные резервы РФ увеличились за неделю на 0,2%

Саминвестор4 сентября в 00:41

В Карелии обнаружили следы нескольких поселений каменного века

Ранее МедиаПоток писал, что профессор археологии Марлизе Ломбард из Университета Йоханнесбурга заявила, что впервые человечество использовало стрелы с отравленным наконечником 72 тысячи лет назад. on-news.ru Такому выводу поспособствовал анализ 445 наконечников стрел, которые были использованы в период поздней и средней фазы каменного века.
В Карелии обнаружили следы нескольких поселений каменного века
МедиаПоток08:18
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Судья скандального матча «Спартака» Казарцев возвращается к работе

Главный арбитр скандального матча 1-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев, ошибочно назначивший пенальти в ворота московского клуба, получил первое назначение после вынужденного перерыва.
BetOn12:43

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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В Марокко разрешили полеты на Royal Air Maroc из безвизовых стран

Граждане стран, которым для въезда в Марокко не требуется виза, могут воспользоваться рейсами национального авиаперевозчика королевства компании Royal Air Maroc при наличии приглашения от марокканской компании или подтвержденной брони в отеле.
Известия12:44
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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