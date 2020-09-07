Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд
Международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили $594,422 млрд, что на 0,45% (или $2,67 млрд) выше показателя на начало августа, сообщил Банк России. На 1 сентября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $529,083 млрд.В источнике
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Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение
Московский Комсомолец10:01
Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ
Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51