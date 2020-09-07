Капитал страны 4

Международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили $594,422 млрд, что на 0,45% (или $2,67 млрд) выше показателя на начало августа, сообщил Банк России. На 1 сентября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $529,083 млрд.