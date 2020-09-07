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ТАСС
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

Международные резервы РФ на 1 сентября 2020 года составили $594,422 млрд, что на 0,45% (или $2,67 млрд) выше показателя на начало августа, сообщил Банк России. На 1 сентября 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $529,083 млрд.В источнике
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Московский Комсомолец

Международные резервы России выросли до 594 миллиардов долларов Введите сообщение

Московский Комсомолец10:01
ТАСС

Международные резервы России в августе выросли до $594,42 млрд

ТАСС09:19
Саминвестор

Золотовалютные резервы РФ увеличились за неделю на 0,2%

Саминвестор4 сентября в 00:41
Rambler News Service

Международные резервы России в августе увеличились на $2,6 млрд

Rambler News Service09:16
ПРАЙМ

Международные резервы России в августе выросли на 0,5%, до $594,4 млрд

ПРАЙМ09:11
Вестник золотопромышленника

Международные резервы РФ с 21 по 28/08 выросли на 0,2% - ЦБ

Вестник золотопромышленника4 сентября в 07:51
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:17

КИО попросил из бюджета дополнительно более 1 млрд рублей

В ходе нулевых слушаний по бюджету в Законодательном собрании Петербурга городской комитет имущественных отношений озвучил дополнительную потребность в бюджетном финансировании на 2021 год в размере 1,049 млрд рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург08:04

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
5

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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Путин и саудовский король обсудили производство вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили преодоление последствий пандемии COVID-19, в том числе перспективы совместного производства разработанной в России вакцины против коронавируса.
РБК09:57
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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