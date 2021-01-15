REGNUMМеждународные резервы России в декабре выросли на $13 млрдНа 1 декабря международные резервы страны составляли $582,676 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос на $13,098 млрд, или на 2,25%.В источникеАК&МRT на русскомЭкономика сегодняПолитРоссияДеловое.ТВФАНРосбалтУтроNewsАргументы и ФактыВестник КавказаПРАЙМПодробнее о событииМеждународные резервы РФ с 25 декабря по 1 января увеличились на 0.8%АК&Мвчера в 08:13Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5%ПРАЙМ08:29Международные резервы РФ в 2020 году выросли на 7,5% - ЦБФинмаркет08:28Международные резервы России в декабре 2020 года выросли на 2,25%ТАСС08:25В ЦБ рассказали о росте международных резервов России за годRT на русском08:25Стало известно, насколько за год выросли международные резервы КиргизииREGNUM11:18За последнюю неделю 2020 года резервы выросли на $5 млрдСаминвесторвчера в 08:00Показать ещёОценить11КомментироватьПоделиться