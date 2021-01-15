Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Международные резервы России в декабре выросли на $13 млрд

На 1 декабря международные резервы страны составляли $582,676 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос на $13,098 млрд, или на 2,25%.В источнике
АК&М
RT на русском
Экономика сегодня
ПолитРоссия
Деловое.ТВ
ФАН
Росбалт
УтроNews
Аргументы и Факты
Вестник Кавказа
ПРАЙМ
Подробнее о событии
АК&М

Международные резервы РФ с 25 декабря по 1 января увеличились на 0.8%

АК&Мвчера в 08:13
ПРАЙМ

Международные резервы России за 2020 год выросли на 7,5%

ПРАЙМ08:29
Финмаркет

Международные резервы РФ в 2020 году выросли на 7,5% - ЦБ

Финмаркет08:28
ТАСС

Международные резервы России в декабре 2020 года выросли на 2,25%

ТАСС08:25
RT на русском

В ЦБ рассказали о росте международных резервов России за год

RT на русском08:25
REGNUM

Стало известно, насколько за год выросли международные резервы Киргизии

REGNUM11:18
Саминвестор

За последнюю неделю 2020 года резервы выросли на $5 млрд

Саминвесторвчера в 08:00

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.
РБК09:24