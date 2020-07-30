«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд. Рост резервов произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, передает RT.

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

Политика Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии. 269

Футбол Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».

Космос Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». 24

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,2K

Экономика Фондовые торги в США завершились на подъеме после решения ФРС Рынок положительно воспринял решение Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на сверхнизком уровне в 0-0,25% годовых, а также намерение поддерживать американскую экономику, пострадавшую от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ПРАЙМ.

Политика Трамп предложил отложить выборы президента США Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года. 296

Общество Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек» Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД. 67

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 408

Политика Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.