Финансы
ИзвестияМеждународные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд. Рост резервов произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, передает RT.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
Футбол
Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования
Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».
BFM.ru 11:21
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Космос
Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура
Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Экономика
Фондовые торги в США завершились на подъеме после решения ФРС
Рынок положительно воспринял решение Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на сверхнизком уровне в 0-0,25% годовых, а также намерение поддерживать американскую экономику, пострадавшую от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт 02:10
Политика
ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки
Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Политика
СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»
Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Общество
В России начали выдавать водительские права нового образца
Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Происшествия
В России двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной
В Чите 40 смертельных ножевых ударов, которые местный житель нанес двум мужчинам, назвали самообороной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 11:22
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56