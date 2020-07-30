Финансы

ИзвестияИзвестияМеждународные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд. Рост резервов произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, передает RT.
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Международные резервы России за неделю увеличились на $8,7 млрд

Аргументы и Факты10:45

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

Известия09:58

Международные резервы России увеличились на $8,7 млрд

Rambler News Service09:18

Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

ТАСС09:38

Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд

REGNUM09:38

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:51

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:08
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
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Футбол

Президент ФИФА Инфантино стал фигурантом уголовного расследования

Прокуратура Швейцарии начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино. Речь идет об «уголовной процедуре».
BFM.ru 11:21
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме с одобрением отнеслись к идее продления выплаты детских пособий на август.
ToDay News Ufa 03:14
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
2,1K
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
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Космос

Госкомиссия одобрила запуск «Протона-М» с Байконура

Накануне запуск ракеты перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М».
Говорит Москва 10:19
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
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Происшествия

Газопровод повредили при работах на стройплощадке на севере Москвы

РИА Новости 11:27
Экономика

Фондовые торги в США завершились на подъеме после решения ФРС

Рынок положительно воспринял решение Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить базовую процентную ставку на сверхнизком уровне в 0-0,25% годовых, а также намерение поддерживать американскую экономику, пострадавшую от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт 02:10
Политика

ЕС ввел санкции против России, Китая и КНДР за кибератаки

Евросоюз обвинил Россию, Китай и Северную Корею в кибератаках и ввел санкции.
BFM.ru 10:42
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Политика

Трамп предложил отложить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
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Общество

Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации

Известия вчера в 10:02
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru вчера в 12:51
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Политика

Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса

Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Политика

СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
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Происшествия

СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
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Наука

Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал

Live24 09:00
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»

В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
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Общество

В России начали выдавать водительские права нового образца

Российские автомобилисты начали получать водительские удостоверения нового образца.
Известия 10:42
Происшествия

В России двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной

В Чите 40 смертельных ножевых ударов, которые местный житель нанес двум мужчинам, назвали самообороной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 11:22
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Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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