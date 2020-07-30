Финансы
ИзвестияМеждународные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд. Рост резервов произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, передает RT.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:33, Ашберн
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru вчера в 18:05
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru 22:16
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Политика
Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
Интерфакс 22:24
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Общество
Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»
Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении "Северного потока — 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Газета.Ru 16:15
Армия и оружие
В «Ростехе» увеличат ударную силу российских танков
В "Ростехе" запатентовали устройство, которое увеличит ударную силу российских танков.
Дни24 04:05
Здоровье
Популярное в России блюдо назвали «убийцей» сосудов и сердца
Как ишет Express, в данном блюде полезный картофель становится «жировой бомбой замедленного действия», потому что в него добавляют сметану, молоко, масло или сливки.
Сайт интересных новостей 10:08
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия 14:00
Технологии
В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей
Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС 18:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Энергетика
Названы последствия прогнозов ОПЕК о конце нефтяной эры для России
Прогнозы ОПЕК по поводу окончания нефтяной эры носят общий характер и не основываются на каких-либо точных расчетах или исследованиях, отметил эксперт.
Экономика сегодня 12:04
Наука
В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
Макет Байкала без воды по глубоководным картам изготовила компания из Владивостока Поисковик тревел-услуг TravelAsk представил видео и снимки того, как выглядит глубочайшее озеро планеты без воды.
Байкал-Daily 22:17
Религия
Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Курбан-байрам установлен в память о том, как пророк Ибрагим (Авраам) решил принести в жертву своего сына, чтобы доказать преданность Богу, однако в последний момент Всевышний заменил эту жертву овцой.
Интерфакс Религия 04:08
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Игры
CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077
Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:19
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Кабмин РФ предложил расширить применение экономических санкций
В случае принятия поправок, банки, страховщики и операторы связи получат возможность блокировать финансовые операции подпадающих под санкции физических и юридических лиц.
Политика Сегодня 28 июля в 15:07
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Авто
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название
Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс 04:31