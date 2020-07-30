«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд. Рост резервов произошел под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, передает RT.

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

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