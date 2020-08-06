Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд
«Международные резервы по состоянию на 31 июля составили $591,8 млрд США, увеличившись за неделю на $9,1 млрд США, или на 1,6%», — говорится в заявлении. В ЦБ РФ привели две причины роста объема резервов: положительная курсовая переоценка и повышение цен на золото.В источнике
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Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд
Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАССвчера в 09:05
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