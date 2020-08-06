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Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

«Международные резервы по состоянию на 31 июля составили $591,8 млрд США, увеличившись за неделю на $9,1 млрд США, или на 1,6%», — говорится в заявлении. В ЦБ РФ привели две причины роста объема резервов: положительная курсовая переоценка и повышение цен на золото.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАССвчера в 09:05
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Царьград

«Санкции, рестрикции - всё плохо»: Русское золото как знак реального положения России

Царьградвчера в 10:50
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUMвчера в 09:28
Вести.Ru

Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 10:01
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Serviceвчера в 09:23
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:14
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

ТАССвчера в 09:05
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

Известиявчера в 10:46

Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос
REGNUMвчера в 08:24
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
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В Приморье умер обварившийся кипятком и не получивший помощи младенец

Прокуратура Черниговского района Приморского края начала проверку по факту гибели восьмимесячного мальчика, родители которого не обратились к врачам после того, как на ребенка опрокинулся кипяток.
Известия22:04
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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