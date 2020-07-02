Финансы
ТАССМеждународные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд
Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Киберспорт
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Игры
Для прохождения основной кампании Outriders потребуется 25-30 часов
Как утверждают разработчики, основная сюжетная кампания Outriders рассчитана на 25-30 часов.
Игромания.ру 14:01
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Общество
Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout
Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.
Матч ТВ 13:34
Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
Дни24 вчера в 11:36
Армия и оружие
Началась проверка мобилизационной готовности страны
Под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе, проводимых в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.
Независимая газета 15:00
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Шоу-бизнес
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.
Коммерсантъ 12:26
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Гаджеты
Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840
Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.
Деловое.ТВ 14:44
Игры
Авторы Ghost of Tsushima опубликовали одну из композиций саундтрека
Композиция входит в основной саундтрек Ghost of Tsushima — полноценный релиз альбома состоится 17 июля.
CyberSport.ru 07:06
Гаджеты
Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
В новом отчёте DigiTimes говорится, что Samsung, возможно, не планирует инвестировать средства в разработку 4-нм чипов, переход на которые является закономерным прогрессом.
3DNews 10:55
Фигурное катание
Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию
Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская поделилась своим мнением по поводу гражданской позиции олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
News.ru 10:58
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Причиной развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова могло стать пристрастие комика к алкоголю.
Слово и Дело вчера в 02:01
Космос
Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино
Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий.
Индикатор 10:37
Гаджеты
Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max
Astera 12:27
Кино
Фильм «В джазе только девушки» возглавил рейтинг лучших комедий
Редакция киноканала провела масштабную работу по формированию рейтинга лучших иностранных комедий всех времен и народов.
Inc-news.ru 07:00