Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

Кино Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон. 3

Киберспорт Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина. 2

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. 1K

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 383

Общество Amazon выпустит сериал по видеоигре Fallout Компания Bethesda совместно с Amazon анонсировала сериал по мотивам игры Fallout.

Армия и оружие Началась проверка мобилизационной готовности страны Под военными сборами понимается комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе, проводимых в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.

Технологии В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. 10

Шоу-бизнес Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России. 5

Гаджеты Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.

Гаджеты Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм В новом отчёте DigiTimes говорится, что Samsung, возможно, не планирует инвестировать средства в разработку 4-нм чипов, переход на которые является закономерным прогрессом.

Политика Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. 6,6K

Космос Короны черных дыр назвали источниками высокоэнергетичных нейтрино Новая модель предполагает, что короны вокруг сверхмассивных черных дыр, обнаруженных в ядре галактик, может быть источником частиц таких энергий. 1