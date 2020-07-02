Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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Международные резервы России за неделю выросли на полмиллиарда долларов

Московский Комсомолец09:20

Международные резервы России выросли за неделю на $500 млн

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REGNUM09:11

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

ТАСС09:02
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
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