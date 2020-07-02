Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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Международные резервы России выросли за неделю на $500 млн

Известия09:46

В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

RT на русском09:30

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

ТАСС09:02

Международные резервы России за неделю выросли на полмиллиарда долларов

Московский Комсомолец09:20

Международные резервы России за неделю выросли на $500 млн

Rambler News Service09:13

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

REGNUM09:11

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:29
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
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Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
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Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Evo-rus.com 09:08
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Общество

Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям

Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Известия 07:44
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся из-за пьянства и игромании

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина и организатор концертов Наталья Субботина прокомментировали развод юмориста Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус.
iReactor вчера в 02:23
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Общество

Европейские банки договорились создать единую платёжную систему

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
RT на русском 12:00
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
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Политика

В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
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Космос

В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров

Evo-rus.com 01:34
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Политика

В Раде заявили, что Порошенко готовит на Украине «кровавый» переворот

Депутат Верхной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко готовит "кровавый" переворот, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
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Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
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Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
Evo-rus.com 09:36
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Политика

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Футбол

Игорь Черевченко покинул тульский «Арсенал» по собственному желанию

Тульская пресса 06:30
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Автоспорт

Бинотто поставил «Феррари» задачу на Гран-при Австрии

CT news вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor 08:36
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Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
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Армия и оружие

Российский «Филин» поступит на флот

Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
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