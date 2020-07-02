Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 0,5 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 26 июня составили 568,3 млрд долларов против 567,8 млрд на 19 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Международные резервы России за неделю выросли на полмиллиарда долларов
Московский Комсомолецвчера в 09:20
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34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
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В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат
По данным следствия, "такфириты" вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.
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В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Футбол
Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
Вольфсбург, Германия, 3 июля 2020, 09:33 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей немецкого клуба «Вольфсбург».
REGNUM 02:33
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Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости вчера в 15:23
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
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Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 01 июля в 19:06
Общество
Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.
РИА Новости 02:40
Гаджеты
Компания ECS представила материнскую плату Mini-ITX чипсета H410H6-TI2
Представители компании ECS анонсировали выпуск новой материнской платы Mini-ITX чипсета H410H6-TI2.
Goroday.ru вчера в 23:50
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:25
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Политика
Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП
В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».
Известия 00:56
Происшествия
В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство.
РИА Новости 01 июля в 04:37
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение
Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily 02:25
Автоспорт
Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии
Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками.
ТАСС Спорт вчера в 17:11
Политика
Нурсултан Назарбаев победил коронавирус
Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:40
Общество
Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
По словам Павловой, ожирение способствует ускорению старения организма. В связи с этим желательно пить достаточное количество жидкости.
Evo-rus.com 02:44
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39