Международные резервы РФ по состоянию на 26 июня составили 568,3 млрд долларов против 567,8 млрд на 19 июня 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Шоу-бизнес Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным 34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.

Общество В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат По данным следствия, "такфириты" вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.

Футбол Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга» Вольфсбург, Германия, 3 июля 2020, 09:33 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей немецкого клуба «Вольфсбург».

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 96

Общество Глава одной из УИК изолировалась, узнав о заражении коронавирусом Глава одной из участковых избирательных комиссий в Москве сдавала последний тест на COVID-19 30 июня, а о выявленном заражении узнала на следующий день - и тут же ушла на самоизоляцию, симптомов заболевания у ее не было, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отметив, что в день голосования на участке были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск. 5

Общество Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан. 1K

Происшествия В Тульской области за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом Четыре пациента в возрасте от 42 лет до 91 года с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 111, выздоровели свыше 5,6 тысячи, сообщает областное правительство. 13

Политика Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Автоспорт Первый этап нового сезона «Формулы-1» стартует в Австрии Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками.

Политика Нурсултан Назарбаев победил коронавирус Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС. 5

Общество Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений. 24