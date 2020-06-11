Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 5 июня составили 565,2 млрд долларов против 563,9 млрд на 29 мая 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Румыния может признать Россию враждебной страной
Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Тульской области до 22 июня
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в указ о мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, согласно которым режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 22 июня включительно.
ТАСС 10:01
Общество
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
Курс доллара вырос на 57 копеек — до 69,07 рубля. Курс евро поднялся на 53 копейки и составил 78,46 рубля.
RT на русском 03:04
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Кино
После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 10:15
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» ответит на новые американские санкции против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 09:42
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Транспорт
РЖД объявили сроки запуска отмененных «Сапсанов» и поездов к морю
РЖД в конце июня вернут в расписание 35 поездов дальнего следования и «Сапсаны», ранее отмененные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM вчера в 02:38
Кино
Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal
Adindex.ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Политика
Асад освободил от должности премьер-министра Сирии
"Президент Асад издал указ 143 за 2020 год, согласно которому глава кабинета министров Имад Мухаммад Хамис освобождается от этой должности", - говорится в сообщении пресс-службы президента САР.
РЕН ТВ 09:23
Хоккей
СКА, «Металлург» и «Трактор» произвели крупным обмен хоккеистами
СКА, «Металлург» и «Трактор» станут участниками крупного обмена.
Metaratings 09:55
Политика
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Технологии
AliExpress Россия впервые начала продавать виртуальную одежду
Retail & Loyalty 05:16