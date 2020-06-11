Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 5 июня составили 565,2 млрд долларов против 563,9 млрд на 29 мая 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.
ТАСС 11:00
Авто
Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео
Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня вчера в 22:59
Футбол
Ложь руководства «Локомотива» помешала выкупить Жоау Мариу
Стало известно, по какой причине «Локомотив» на самом деле не захотел выкупать хавбека Жоау Мариу у «Интера».
Metaratings 11:15
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем
Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Происшествия
При столкновении трех автомобилей под Тулой пострадали шесть человек
Две легковые машины и грузовик столкнулись на 186-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области в четверг днем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ТАСС 10:44
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Игры
Авторы Rustler (Grand Theft Horse) показали восемь минут игрового процесса
В ходе игрового мероприятия Summer of Gaming на канале IGN опубликовали запись игрового процесса пародийного боевика Rustler, который давно уже получил прозвище Grand Theft Horse.
Игромания.ру 10:42
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Политика
Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
Политика
МИД РФ рассказал о хамстве США в отношении России
Представители сообщили о желании добавить Россию в предложенный перечень. МИД РФ поведал о вопиющем акте хамства США в отношении стран.
Политическая Экспертиза 10:18
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия
В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек
Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента.
Комиинформ 10:37
Экономика
Lufthansa приготовилась сократить до 26 000 сотрудников
Лишними окажутся около 22 000 позиций с полной занятостью, а всего работу могут потерять до 26 000 сотрудников, сказала представитель Lufthansa после встречи с профсоюзами.
Интерфакс 08:16
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы
Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Футбол
Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым
Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
RT на русском 10:30
Происшествия
Столкнувшиеся грузовики перекрыли съезд с Киевского шоссе к Гатчине
На съезде с Киевского шоссе эвакуатор въехал в прицеп фуры. В результате оказалось перекрыто движение в сторону Гатчины.
47 новостей 09:44
Политика
Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве
Газета.Ru вчера в 05:36