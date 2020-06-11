Международные резервы РФ по состоянию на 5 июня составили 565,2 млрд долларов против 563,9 млрд на 29 мая 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Международные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов

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