Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 5 июня составили 565,2 млрд долларов против 563,9 млрд на 29 мая 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Наука
Группа крови может влиять на протекание коронавирусной инфекции
Исследование, проведенное ведущей компанией 23andMe Inc. по генетическому тестированию, установило, что различия в гене, который влияет на группу крови человека, могут влиять на восприимчивость к COVID-19.
Kadara.ru 02:00
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
В Нижегородской области открываются парки
Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина
Вечерняя Москва 01:53
Экономика
В США появилось еще полтора миллиона безработных
Сегодня ведомство сообщило о том, что за период с 31 мая по 6 июня количество новых заявок на пособие по безработице составило 1,542 миллиона, тогда как неделей ранее было зарегистрировано почти 1,9 миллиона заявок.
Новостной фронт 09:42
Здоровье
Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным
Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
Свободная Пресса 08:45
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Авто
Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре
В Volkswagen определились с датой поставок электрокара ID.3 в Европу – их решено было организовать в сентябре.
CarsWeek.ru 04:29
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Политика
Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве
Газета.Ru вчера в 05:36
Фигурное катание
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru вчера в 11:03