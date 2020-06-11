Финансы

Банки.руБанки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 5 июня составили 565,2 млрд долларов против 563,9 млрд на 29 мая 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

REGNUM09:26

Международные резервы РФ выросли на 1,3 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:24

Международные резервы России выросли за неделю на 1,3 млрд долларов

Банки.ру09:14

Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

Rambler News Service09:15

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

ТАСС09:21

В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

RT на русском09:10

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,3 млрд

Финмаркет09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия

Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
2,3K
Наука

Группа крови может влиять на протекание коронавирусной инфекции

Исследование, проведенное ведущей компанией 23andMe Inc. по генетическому тестированию, установило, что различия в гене, который влияет на группу крови человека, могут влиять на восприимчивость к COVID-19.
Kadara.ru 02:00
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
154
Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
651
Происшествия

Две фуры полностью перекрыли съезд с трассы Р-23 в сторону Гатчины

Online47.ru 09:45
Политика

Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
15
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,1K
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
2
Происшествия

Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
202
Происшествия

На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

ТАСС 08:49
16
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
1K
Общество

В Нижегородской области открываются парки

Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
13
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина

Вечерняя Москва 01:53
Происшествия

Директора ТЭЦ в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

Накануне.Ru 06:18
3
Общество

Петербургские школы возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

АБН 06:23
40
Экономика

В США появилось еще полтора миллиона безработных

Сегодня ведомство сообщило о том, что за период с 31 мая по 6 июня количество новых заявок на пособие по безработице составило 1,542 миллиона, тогда как неделей ранее было зарегистрировано почти 1,9 миллиона заявок.
Новостной фронт 09:42
Здоровье

Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным

Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
4
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
1
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
17
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
1K
Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor 08:07
72
Политика

Асад снял с должности премьер-министра Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука вчера в 04:49
11
Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»

Свободная Пресса 08:45
34
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
45
Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

В Volkswagen определились с датой поставок электрокара ID.3 в Европу – их решено было организовать в сентябре.
CarsWeek.ru 04:29
Политика

Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию

"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
55
Политика

Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве

Газета.Ru вчера в 05:36
2,3K
Фигурное катание

Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
Ruposters.ru вчера в 11:03
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное