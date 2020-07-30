Финансы
Банки.руМеждународные резервы России выросли за неделю на 8,7 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 24 июля составили 582,7 млрд долларов против 574 млрд на 17 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
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Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Происшествия
Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.
ТАСС 09:20
Футбол
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Lenta.ru 08:21
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Панченко
Bookmaker-ratings.ru 09:16
Общество
На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Lenta.ru 09:58
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
Официальный Минск обратился к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных в республике членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к преступлениям на Украине.
Евразия Daily 08:54
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Футбол
Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»
RT на русском 06:34
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Армия и оружие
«Зачем им здесь суданские фунты и билеты в Турцию» - в Белоруссии возникли вопросы к официальной версии по «ЧВК»
На портале Tut.by говорится и о такой странности как наличие у задержанных и обвиняемых в терроризме россиян суданских фунтов и билетов на самолёт в Турцию.
Военное обозрение 09:36
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
РИА Новости 09:47
Общество
В России определили срок гибели коронавируса COVID-19 в воде
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус в течение 24 часов погибает в воде, которая имеет комнатную температуру.
МедиаПоток 01:01
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Названа самая популярная книга в российских колониях
Роман Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением среди заключенных в России, статистику приводит ФСИН, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 08:49
Гаджеты
Huawei представила младшие модели ноутбуков 2020 года
Помимо гаджета-трансформера Band B6 Huawei представила сегодня младшие модели ноутбуков 2020 года — MateBook D 2020 Ryzen Edition.
Ferra 08:24
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Армия и оружие
Турция объявила о передаче США технологий российских С-400
Avia.pro вчера в 20:01