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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Международные резервы России за неделю увеличились на $8,7 млрд

Международные резервы России за неделю выросли на 1,5% и составили $582,7 млрд, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России. Как уточняется, с 17 по 24 июля под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото они увеличились на $8,7 млрд.В источнике
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Телеканал 360°

Международные резервы России возросли на $8,7 млрд

Телеканал 360°13:11
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

Известия09:58
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:08
ТАСС

Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

ТАСС09:38
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд

REGNUM09:38
Rambler News Service

Международные резервы России увеличились на $8,7 млрд

Rambler News Service09:18
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:51
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура07:48
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Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском13:54
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
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В Ростовской области расширены меры поддержки для малого бизнеса

Депутаты Заксобрания Ростовской области по инициативе губернатора приняли поправки в закон о региональных налогах, которые касаются расширения мер поддержки компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Donnews.ru11:44
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news13:41
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