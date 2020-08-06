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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАСС09:05
Подробнее о событии
Банки.ру

Международные резервы России выросли за неделю на 9,1 млрд долларов

Банки.ру09:49
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ за неделю выросли на 9,1 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:25
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:14
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Service09:23
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

ТАСС09:05
Финмаркет

Международные резервы РФ с 24 по 31 июля выросли на $9,1 млрд

Финмаркет09:05
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUM09:28

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем

Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новостивчера в 08:04
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
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Спасатели МЧС РФ первыми оказались в Бейруте для помощи после взрыва

Сотрудники МЧС России оказались первыми зарубежными специалистами, которые, прибыли в столицу Ливана для помощи в поисково-спасательной операции после катастрофического взрыва.
Национальная служба новостей06:59
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Тизер нового сериала с Бураком Денизом побил рекорды популярности

Видеотрейлер нового турецкого сериала «Незаконченный круг любви» устанавливает рекорд по количеству просмотров, а сам проект становится одним из самых обсуждаемых в сезоне еще до выхода в эфир.
Киноафиша России06:54