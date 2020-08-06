Международные резервы России выросли за неделю на 9,1 млрд долларов

Росбалт 8

Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.