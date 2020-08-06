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Банки.ру
Банки.ру

Международные резервы России выросли за неделю на 9,1 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.В источнике
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ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАСС09:05
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Царьград

«Санкции, рестрикции - всё плохо»: Русское золото как знак реального положения России

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Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

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Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

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Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Service09:23
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Россия нарастила золотовалютные резервы

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Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

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За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUM09:28

Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона

Российский боец смешанного стиля (UFC) Забит Магомедшарипов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовав титульного поединка с действующим обладателем пояса Александром Волкановски из Австралии.
Lenta.ru10:36
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.
REGNUM07:24
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Борис Ельцин жалел о выборе Владимира Путина в качестве преемника, об этом белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Полит.ру12:32
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
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В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный священного сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
РИА Новости13:45
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Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском01:15
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