Международные резервы России выросли за неделю на 9,1 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.В источнике
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Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд
Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАСС09:05
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