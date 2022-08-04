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Международные резервы России выросли за неделю по 29 июля до 571,2 миллиарда долларов

"Объем международных резервов по состоянию на 29 июля составил 571,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,2 млрд долларов США, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
ПРАЙМ
Из комментария регулятора следует, что рост произошел в результате положительной переоценки.
Expert.ru
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
Finam.Ru
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Международные резервы РФ с 22 по 29 июля выросли на 0,7%
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Международные резервы России выросли за неделю на $4,2 млрд
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Международные резервы РФ с 22 по 29 июля выросли на $4,2 млрд
Интерфакс09:06
Международные резервы России за неделю выросли на 0,7%
Говорит Москва09:15
Международные резервы РФ выросли за неделю на $4,2 млрд
Finam.Ru09:12
Международные резервы РФ за неделю увеличились до $571,2 млрд
ТАСС09:21
Международные резервы России выросли за неделю по 29 июля до 571,2 миллиарда долларов
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