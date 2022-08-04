"Объем международных резервов по состоянию на 29 июля составил 571,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,2 млрд долларов США, или на 0,7%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом).