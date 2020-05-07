Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Международные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд

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