Финансы
ТАССМеждународные резервы России за неделю сократились на $2,5 млрд
Международные резервы РФ по данным на 1 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 24 апреля на 0,4% (или $2,5 млрд) и составили $567,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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Комментарии
Общество
Что будет с ЕГЭ и ОГЭ: снова отложат или отменят
Сроки проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) могут быть вновь сдвинуты, а сдачу Основных государственных экзаменов (ОГЭ) могут вообще отменить.
KrasnodarMedia вчера в 05:29
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Здоровье
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый Нижний 07:46
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Игры
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Экономика
ООН подготовила 3 сценария будущего международного туризма
Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) предупредила о крахе международного туризма и подготовила три сценария выживания отрасли.
Вести.Ru 08:15
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Общество
Работодателей в Москве обязали обеспечить тестирование на коронавирус
Собянин: работодатели в Москве должны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:16
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Футбол
Бундеслига будет возобновлена 16 мая
Проведение матчей Бундеслиги начнется с 16 мая, сообщил глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.
Sports.ru 07:25
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара сохранится в этих регионах на ближайшие пять дней, отметил метеоролог.
Известия вчера в 19:39
Общество
В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих
В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Свердловский губернатор распространил масочный режим на всю область
Требование уже вступило в силу. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая масочный режим действовал на территории отдельных муниципалитетов.
REGNUM 08:36