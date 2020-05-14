В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 8 мая снизились на $4,9 млрд (-0,9%) — до $562,4 млрд. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Футбол Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива» Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание. 854

Здоровье Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. 8

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,1K

Общество В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом "Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении. 25

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 27

Политика Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая Регулярные рейсы из РФ в Армению возобновятся с 15 мая, сказал в четверг на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 114

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции. 1

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 91

Общество Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.

Кино Восьмая «Миссия: невыполнима» станет продолжением седьмой части Во время записи подкаста Light the Fuse, посвященного франшизе «Миссия: невыполнима», режиссер Кристофер МакКуорри рассказал о работе над седьмым и восьмым фильмами серии.

Гаджеты Скидки на смартфоны для России Honor предлагает до конца мая До 27 мая В России поклонники продукции производителя смогут приобрести смартфоны и ноутбуки со скидкой.

Игры Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5 Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр. 87

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 3,5K

Наука Непринятие конечностей связали с аномалиями в структурах мозга Проведенное исследование помогло ученым понять, что чувство принадлежности конечности зависит от того, в какой степени сенсомоторная область конечности функционального связана со всеми остальными областями мозга.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 603

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 946

Общество Москвичам рекомендовали обжаловать штраф за езду без пропуска онлайн Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) рекомендовала водителям обжаловать штраф за езду без цифрового пропуска через порталы mos.ru или «Автокод», говорится на сайте ведомства. 28