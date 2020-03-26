Финансы

REGNUMREGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

Москва, 26 марта 2020, 16:13 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю снизился на $29,8 млрд, или на 5,1%, и по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

News.ruвчера в 09:59

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Рувчера в 09:53

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ruвчера в 09:15

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ruвчера в 09:20

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русскомвчера в 09:30

Международные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

REGNUMвчера в 09:13

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАССвчера в 09:04
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Комментарии

Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Экономика

Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов

Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
REGNUM 04:37
Энергетика

Минэнерго оценило влияние коронавируса на цену на нефть

Эффект от распространения в мире коронавируса COVID-19 в снижении цены на нефть составляет порядка $25 за баррель, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить».
Rambler News Service 04:04
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости вчера в 09:49
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости 25 марта в 19:30
Здоровье

Мясников рассказал, почему пожилые люди умирают из-за коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram уточнил, что пожилой человек умирает не от коронавируса.
РИА Новости 04:59
Здоровье

Госпиталь на 800 коек откроют в Новосибирске из-за коронавируса

В Новосибирске планируется открыть госпиталь на 800 коек, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области.
АиФ Новосибирск 04:40
Общество

В США пересмотрели сценарий гибели от коронавируса 2 млн человек

По данным координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборы Биркс, ранее составленный сценарий эпидемии в США может быть пересмотрен.
Live24 03:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Lenta.ru 01:37
Происшествия

У вернувшегося из Монако ростовчанина COVID-19 не подтверждён

«Контрольный тест ещё одного вернувшегося из-за границы (Монако) пациента с подозрением на коронавирус референс-центр не подтвердил», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера вчера в 09:13
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Здоровье

Как будут работать медучреждения Алтайского края на недельных выходных

На следующей неделе, которая внепланово объявлена президентом страны выходной для сдерживания распространения коронавируса, медицинские учреждения Алтайского края будут оказывать больным только экстренную и неотложную помощь.
Толк 02:22
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слух о трансфере Кокорина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о договорённости по поводу перехода нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
RT на русском 04:23
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News вчера в 03:57
Политика

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском 05:21
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Известия вчера в 18:21
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 25 марта в 05:28
Происшествия

Четверо жителей Волгоградской области заражены коронавирусом

Сегодня, 27 марта, на брифинге озвучено новое число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области.
Блокнот Волгоград 04:14
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