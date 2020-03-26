В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

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