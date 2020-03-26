Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру26 марта в 09:53

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

News.ru26 марта в 09:59

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн

Комментарии

Политика

Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева

Сегодня перед внеочередной сессией Липецкого горсовета члены фракции «Единая Россия» решили выдвинуть на освобождающуюся должность председателя горсовета Александра Афанасьева.
Gorod48 04:33
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 25 марта в 11:20
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве.
Российская газета 05:30
Футбол

Дибала описал симптомы коронавируса

ProstoProSport вчера в 12:26
Политика

Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались уехать на Украину

Крымские правоохранители задержали на границе с Украиной троих граждан России, которые нарушили предписания о самоизоляции и пытались выехать в соседнее государство.
РИА Новости Крым 04:04
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Всего в автобусе находились 28 человек. Жертвами стали водитель и два пассажира легкового автомобиля, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 05:25
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»

Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Недвижимость.RU 04:43
Наука

Сам ты искусственный

Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
N+1 25 марта в 16:10
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
NewInform 04:43
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва 26 марта в 14:13
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Профиль вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное