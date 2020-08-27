Ранее в четверг депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь».
Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
Условия дополнительных мер по контролю над режимом прекращения огня трижды за сутки нарушила украинская армия на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, 26 августа сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).