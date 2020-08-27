Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Международные резервы России за неделю увеличились на $0,6 млрд

Международные резервы РФ с 14 по 21 августа выросли на 0,1% и составили 590,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

Международные резервы России выросли, но не восполнили потери

Росбалт10:57
ТАСС

Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

ТАСС09:04
Банки.ру

Международные резервы РФ прибавили за неделю 0,6 млрд долларов

Банки.ру09:35
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

Парламентская газета09:30
Финмаркет

Международные резервы РФ за неделю на $0,6 млрд

Финмаркет09:18
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $600 млн

Rambler News Service09:11
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $600 млн

REGNUM09:35

В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие

Ранее в четверг депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь».
В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие
Известия13:26
31

В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
Газета.Ru10:39
11

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
5,1K

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
625

В ДНР украинские военные трижды за сутки нарушили условия перемирия

Условия дополнительных мер по контролю над режимом прекращения огня трижды за сутки нарушила украинская армия на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, 26 августа сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Веснавчера в 03:21