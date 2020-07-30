Международные резервы России за неделю выросли на 1,5% и составили $582,7 млрд, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Банка России. Как уточняется, с 17 по 24 июля под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото они увеличились на $8,7 млрд.

Международные резервы России за неделю увеличились на $8,7 млрд

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