Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд

Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили $530,5 млрд, что на $2,8 млрд (на 0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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Международные резервы РФ выросли на 0,5%

News.ru11:33

Международные резервы России превысили $530 млрд

Rambler News Service09:52

Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд

ТАСС09:42

Международные резервы России за неделю выросли на $2,8 млрд

REGNUM09:39

Международные резервы России достигли отметки $530,5 млрд

RT на русском09:37

Международные резервы РФ с 23 по 30 августа выросли на $2,8 млрд

Интерфакс09:32

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,8 млрд долларов

Банки.ру09:25
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 12:31, Вашингтон
Общество

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала "НавальныйLіvе" и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter.
Ведомости 12:21
Транспорт

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Интерфакс 08:28
Хоккей

«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина

Матч ТВ 08:00
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Культура

Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»

Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
Газета Metro 06:44
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Футбол

Дюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе

По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин.
Матч ТВ 03:05
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Гаджеты

Nokia воскресила легендарную раскладушку

Lenta.ru 12:07
Происшествия

В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Авто

ГАЗ создаст преемника «Валдая»

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00
Общество

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Армия и оружие

Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

РБК 09:29
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Культура

Умер автор легендарного петербургского монумента «Разорванное кольцо»

В США скончался скульптор-монументалист Константин Симун, автор знаменитого монумента «Разорванное кольцо».
РБК Санкт-Петербург 09:28
Армия и оружие

Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

ТАСС 10:28
Энергетика

Цена на Brent впервые c начала августа превысила $62 за баррель

Последний раз цена нефти Brent находилась выше $62 за баррель 2 августа.
РБК 12:22
Происшествия

В Москве появился новый «лимонадный отравитель»

В Москве неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и похитил его личные вещи. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07:24
Политика

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Президент России Владимир Путин за несколько дней до терактов 11 сентября 2001 года предупреждал об угрозе 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
Lenta.ru 12:18
Авто

Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом

Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
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Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек.
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