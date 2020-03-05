Экономика
ТАССМеждународные резервы России за неделю выросли до $570 млрд
Международные резервы РФ по данным на конец 28 февраля 2020 года составили $570 млрд, показав рост за неделю на $6,9 млрд (+1,2%), сообщил Банк России. По данным ЦБ, увеличение резервов произошло "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".
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Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
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ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
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Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
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Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России
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Общество
Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
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Здоровье
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Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Технологии
Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях
Компания Apple разрешила использовать push-уведомления в приложениях для отправки рекламы.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Экономика
Минфин прокомментировал снижение ФРС ключевой ставки
Замглавы Минфина Алексей Моисеев прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки.
Общество
Генпрокуратура поручила проверить MyHeritage из-за сбора ДНК
Генпрокуратура поручила проверить деятельность международной компании MyHeritage, проводящей анализы ДНК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Культура
Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.