Экономика

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

Международные резервы РФ по данным на конец 28 февраля 2020 года составили $570 млрд, показав рост за неделю на $6,9 млрд (+1,2%), сообщил Банк России. По данным ЦБ, увеличение резервов произошло "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".
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ЦБ рассказал о международных резервах России

RT на русском08:06

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

ТАСС08:08

ЦБ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю на $6,9 млрд

Известия08:21

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

Московский Комсомолец08:31

Международные резервы России выросли до $570 млрд

Rambler News Service08:09

Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,9 млрд

Финмаркет08:21

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $6,9 млрд

ПРАЙМ08:07
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REGNUM 07:06
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Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Литературный музей в Дублине

Литературный музей Дублина расположен в старинном здании — на мероприятии Кейт и Уильяму показали книги и главные экспонаты, которыми гордятся сотрудники.
Salt Mag 06:58
Энергетика

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Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

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В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

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Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России

«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
RT на русском 07:27
Общество

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Lenta.ru 06:39
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В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года.
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Технологии

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Компания Apple разрешила использовать push-уведомления в приложениях для отправки рекламы.
Мой Брянск 04:40
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Политика

В парламенте Турции спор из-за Сирии перерос в драку

REGNUM 04:01
Общество

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:23
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика

Минфин прокомментировал снижение ФРС ключевой ставки

Замглавы Минфина Алексей Моисеев прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки.
Капитал страны 03 марта в 14:48
Общество

Генпрокуратура поручила проверить MyHeritage из-за сбора ДНК

Генпрокуратура поручила проверить деятельность международной компании MyHeritage, проводящей анализы ДНК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
Ведомости 05:28
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Культура

Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

REGNUM вчера в 03:15
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

«ЛУКОЙЛ» может обновить совет директоров

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" впервые не включил в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Валерия Грайфера, следует из материалов компании.
Finam.Ru 08:13
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