Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАССвчера в 09:05
Подробнее о событии
Царьград

«Санкции, рестрикции - всё плохо»: Русское золото как знак реального положения России

Царьградвчера в 10:50
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

Известиявчера в 10:46
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

ТАССвчера в 09:05
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Serviceвчера в 09:23
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:14
Вести.Ru

Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 10:01
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUMвчера в 09:28

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал своим приемником Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что первый российский президент Борис Ельцин в свое время пожалел о том, что выбрал Владимира Путина своим приемником.
Live2402:58
695

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Ведомости03:10
119

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
81

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
964

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
4

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
71