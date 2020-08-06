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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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