Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд
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По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
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