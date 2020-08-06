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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
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Международные резервы России в июле выросли на 4%

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В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркетвчера в 09:42

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

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РБКвчера в 06:20
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсах с ДФО

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RuNews24.ruвчера в 20:39
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