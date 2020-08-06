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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
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Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:25
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москвавчера в 09:51
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркетвчера в 09:42
Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:29
ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМвчера в 09:09
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАССвчера в 09:25
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUMвчера в 09:43

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
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Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.comвчера в 01:43
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых

Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей и персонала дома-интерната для инвалидов и престарелых в Междуреченске Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Интерфакс00:22
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