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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
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ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМвчера в 09:09
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москвавчера в 09:51
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Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

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Россия увеличила золотовалютные резервы

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Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:25
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАССвчера в 09:25
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В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркетвчера в 09:42

Китай обогнал США по числу публикаций в области естественных наук

В период с 2016 по 2018 год китайские ученые опубликовали почти 306 тыс. научных статей, в то время как американские - 281 тыс. В результате КНР впервые обогнала США по доле публикаций в мировых изданиях - 19,9% против 18,3% соответственно.
Китай обогнал США по числу публикаций в области естественных наук
ТАСС Наука 21:18

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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