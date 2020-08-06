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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
ТАСС09:05
Подробнее о событии
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $9,1 млрд за неделю

Rambler News Service09:23
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Международные резервы России выросли за неделю на $9,1 млрд

Известия10:46
Вести.Ru

Дорогое золото за неделю пополнило казну России на 9 миллиардов долларов

Вести.Ru10:01
Царьград

«Санкции, рестрикции - всё плохо»: Русское золото как знак реального положения России

Царьград10:50
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:14
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

ТАСС09:05
REGNUM

За неделю резервы России выросли на 9,1 млрд долларов

REGNUM09:28

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Российская газета03:51
9

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Забит Магомедшарипов обратился с требованием к UFC

Топовый российский полулегковес Забит Магомедшарипов, снова оставшийся без поединка из-за травмы Яира Родригеса, обратился с требованием к UFC, напомнив руководству крупнейшего мма-промоушена об обещании предоставить ему титульный шанс.
FightTime.ru12:02
4

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
РИА Новости15:05