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Банки.ру
Банки.ру

Международные резервы РФ выросли в июле на 22,9 млрд долларов

За январь — июль текущего года международные резервы России увеличились на 37,393 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го). За 2019 год российские резервы выросли почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м — примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.В источнике
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Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:29
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:51
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркет09:42
ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМ09:09
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Service09:25
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАСС09:25
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUM09:43

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
РИА Новости08:02
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США вложат $1,5 млн в проект гиперзвукового самолета для президента

Военно-воздушные силы США решили заключить с корпорацией Hermeus контракт на сумму $1,5 млн для оценки необходимых модификаций разрабатываемого компанией гиперзвукового самолета Mach 5, чтобы создать на его основе специальный президентский лайнер.
ИА Красная Весна22:08

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
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Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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