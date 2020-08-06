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Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
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ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМ09:09
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москва09:51
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUM09:43
Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:29
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Service09:25
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАСС09:25
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркет09:42

ВТБ предложил ЦБ продлить послабления для банков на весь 2021 год

ВТБ обратился в Банк России с предложением распространить регуляторные послабления, которые были введены во время пандемии коронавируса, на весь 2021 год, сообщил журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов.
РБК03:42
1

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газетавчера в 06:34
40

Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском10:25
43

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
3

Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47