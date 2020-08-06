Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю выросли до $591,8 млрд

По данным на 31 июля, международные резервы России увеличились на 1,6% (или на 9,1 миллиарда долларов) и составили 591,8 миллиарда долларов по сравнению с показателем на 24 июля. Об этом говорится в материалах Центробанка, передаёт ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ПРАЙМвчера в 09:09
REGNUM

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

REGNUMвчера в 09:43
Финмаркет

В июле международные резервы РФ достигли 12-летнегно максимума - $591,8 млрд

Финмаркетвчера в 09:42
Взгляд.ру

Россия увеличила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:29
Rambler News Service

Международные резервы России в июле выросли на $22,8 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:25
ТАСС

Международные резервы России в июле выросли на 4%

ТАССвчера в 09:25
Вечерняя Москва

Международные резервы РФ в июле выросли до 591,8 миллиарда долларов

Вечерняя Москвавчера в 09:51

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

В Минске прошли задержания участников велопробега "солидарности", который организовала вечером в пятницу белорусская оппозиция, сообщается на сайте не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна".
В Минске задержали участников оппозиционного велопробега
РИА Новостивчера в 16:18

Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
RT на русскомвчера в 10:31

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
38

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
56

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUMвчера в 21:48
358

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
692