Москва, 2 июля 2020, 16:11 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 26 июня составили $568,3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. На 19 июня международные резервы страны составляли $567,8 млрд.

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

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