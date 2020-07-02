Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд

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Наука Шведские ученые сделали открытие об иммунитете к коронавирусу Результаты исследования позволили ученым сделать вывод: большинство жителей Земли могут быть защищены от коронавируса, при чем об этом они могут и не догадываться, пишет Московский Комсомолец. 3

Фигурное катание Загитова и Медведева не попали в список ISU тестирования на допинг Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-службе союза.

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Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 17

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Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 6