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REGNUM
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $600 млн

На 14 августа международные резервы страны составляли $590,2 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $600 млн, или на 0,1%.В источнике
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Росбалт

Международные резервы России выросли, но не восполнили потери

Росбалт10:57
ТАСС

Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

ТАСС09:04
Банки.ру

Международные резервы РФ прибавили за неделю 0,6 млрд долларов

Банки.ру09:35
Парламентская газета

Международные резервы России за неделю увеличились до $590,8 млрд

Парламентская газета09:30
Финмаркет

Международные резервы РФ за неделю на $0,6 млрд

Финмаркет09:18
Rambler News Service

Международные резервы России выросли на $600 млн

Rambler News Service09:11
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $600 млн

REGNUM09:35

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии
REGNUM04:54
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Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфорос09:26
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Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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