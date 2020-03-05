Экономика

REGNUMREGNUMМеждународные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

Объём международных резервов России за неделю увеличился на $6,9 млрд, или на 1,2%, по состоянию на 28 февраля составил $570 млрд. Такие данные привожит пресс-служба Банка России.
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ЦБ рассказал о международных резервах России

RT на русском08:06

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

ТАСС08:08

ЦБ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю на $6,9 млрд

Известия08:21

Международные резервы России за неделю выросли до $570 млрд

Московский Комсомолец08:31

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

REGNUM08:45

Международные резервы России выросли до $570 млрд

Rambler News Service08:09

Россия за неделю увеличила международные резервы почти на 7 млрд долларов

Экономика сегодня09:57
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Политика

Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости 09:36
Энергетика

ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
Российская газета 07:39
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Общество

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:23
Общество

Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России

По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
REGNUM 08:36
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Экономика

Банки могут прекратить принимать платежи за ЖКХ

Российские банки могут перестать принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги из-за отмены комиссии.
ВашГород.ру вчера в 01:14
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
РИА Новости 09:51
Технологии

Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях

Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.
Коммерсантъ 08:51
Общество

В России изменят систему оплаты больничных, декретов и отпусков

Минтруд РФ готовит соответствующий законопроект, сообщают «Известия».
Mockva.ru вчера в 19:35
Общество

Суд обязал Тинькова сдать в британскую полицию паспорта России и Кипра

"Кипрский и российский паспорта Тинькова должны быть сданы в полицию вместе с его кипрским удостоверением личности и его видом на жительство в Италии", - сказала представитель суда, ссылаясь на принятое судом решение.
ТАСС 05:56
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Власти Греции планируют депортировать мигрантов, прибывших после 1 марта.
ТАСС 08:24
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 07:31
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

Российского певца не пустили на Украину

Куприк, ставший заслуженным артистом Украины в 2004 году, назвал эту ситуацию беспределом.
News.ru 06:37
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко раскрыли имя второй дочери

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко раскрыли имя второй дочери. Девочка появилась на свет месяц назад.
Слово и Дело 08:51
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 09:03
Армия и оружие

Сирийские и турецкие военные обменялись ракетными ударами в Идлибе

Российская газета 05:51
Биатлон

В МОК объяснили заявление о подлинности подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.
Rambler News Service вчера в 04:17
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05:55
Общество

В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии

Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Красная весна 07:19
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