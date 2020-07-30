Международные резервы России выросли за неделю на 8,7 млрд долларов
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Международные резервы РФ по состоянию на 24 июля составили 582,7 млрд долларов против 574 млрд на 17 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.В источнике
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