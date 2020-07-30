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Банки.ру
Банки.ру

Международные резервы России выросли за неделю на 8,7 млрд долларов

Международные резервы РФ по состоянию на 24 июля составили 582,7 млрд долларов против 574 млрд на 17 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.В источнике
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Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

Известия09:58
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.ру09:51
ПРАЙМ

Международные резервы России с 17 по 24 июля выросли на 1,5%, до $582,7 млрд

ПРАЙМ09:09
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд

REGNUM09:38
Rambler News Service

Международные резервы России увеличились на $8,7 млрд

Rambler News Service09:18
ТАСС

Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

ТАСС09:38
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русском09:08

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM06:40
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБКвчера в 15:38
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«Черная схема»: внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию

Уже завтра на конвенте Демократической партии США (который пройдет в онлайн-формате) бывший вице-президент Джо Байден, возможно, единолично выберет будущего президента Соединенных Штатов.
РИА Новости01:00