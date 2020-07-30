Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд
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На 17 июля международные резервы страны составляли $574 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $8,7 млрд, или на 1,5%. В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».В источнике
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