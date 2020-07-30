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REGNUM
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд

На 17 июля международные резервы страны составляли $574 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $8,7 млрд, или на 1,5%. В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Международные резервы России возросли на $8,7 млрд

Телеканал 360°вчера в 13:11
Известия

Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд

Известиявчера в 09:58
RT на русском

В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

RT на русскомвчера в 09:08
ТАСС

Международные резервы за неделю выросли на $8,7 млрд

ТАССвчера в 09:38
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $8,7 млрд

REGNUMвчера в 09:38
Rambler News Service

Международные резервы России увеличились на $8,7 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:18
Взгляд.ру

Россия нарастила золотовалютные резервы

Взгляд.рувчера в 09:51
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactorвчера в 07:41
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«Зенит» намерен подписать Осорио. «Порту» требует 8 миллионов евро

Санкт-Петербург, 30 июля 2020, 18:00 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» осталось довольным годичной арендой Йордана Осорио и намерено продолжить переговоры с «Порту» на предмет трансфера 26-летнего футболиста.
REGNUMвчера в 11:00

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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США вводят новые санкции против Ирана

США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости17:45
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Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген

Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.
ПРАЙМ19:05

Эхо военных учений «Sea Breeze 2020»

Командующая надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран заявила, что "они следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану".
Территория новостейвчера в 14:07
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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