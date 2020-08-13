Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд
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Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
Подробнее о событии
Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15