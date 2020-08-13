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ТАСС
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Международные резервы России достигли исторического максимума

Эхо Москвы10:32
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
Московский Комсомолец

Международные резервы России достигли рекордные $600,7 млрд

Московский Комсомолец09:21
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20

В Крыму туристы из Воронежа упали в заброшенную шахту АЭС

Симферополь, 13 августа 2020, 17:25 — REGNUM Туристы из Воронежа — женщина и ребёнок — упали в заброшенную шахту на территории бывшей Крымской АЭС 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
В Крыму туристы из Воронежа упали в заброшенную шахту АЭС
REGNUM10:25
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Белорусская оппозиция объявила сбор материалов для суда над Лукашенко

«Фронт Национального спасения» Белоруссии, о создании которого заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, объявил сбор материалов для суда над главой республики Александром Лукашенко.
Московский Комсомолец09:21
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32