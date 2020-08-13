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ТАСС
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Международные резервы России достигли исторического максимума

Эхо Москвы10:32
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
Московский Комсомолец

Международные резервы России достигли рекордные $600,7 млрд

Московский Комсомолец09:21
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Ведомости08:54
1,1K

Белорусская оппозиция объявила сбор материалов для суда над Лукашенко

«Фронт Национального спасения» Белоруссии, о создании которого заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, объявил сбор материалов для суда над главой республики Александром Лукашенко.
Московский Комсомолец09:21
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,8K

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тыс. руб. фирму «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», в которой эта фармацевтическая компания заявляла об эффективности препарата от коронавируса.
РБК10:32

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на товарищеском турнире

Российские клубы готовятся к возобновлению сезона КХЛ Проводятся специальные предсезонные турниры, чтобы хоккеисты могли набрать форму и с боевой готовностью ожидать континентальное первенство.
Честный рейтинг букмекеров09:20

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Пилотную серию мистического сериала снимают в Карелии

Фильм создается в рамках проекта развития локального кино LOKKI Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия», грант на реализацию которого выиграл Союза кинематографистов Карелии в 2018 году.
ИА Республика04:09