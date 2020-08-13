Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд
Смотрите также
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Российский телеведущий подрался с сотрудником фастфуда в Москве
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Netflix прокомментировал уход создателей мультсериала «Аватар»
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» из-за рекламы о коронавирусе
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
регулятора.
Подробнее о событии
Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда
ПолитРоссия11 августа в 12:15