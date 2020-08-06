Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Царьград 8

На 24 июля международные резервы страны составляли $582,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $9,1 млрд, или на 1,6%. В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».