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REGNUM
REGNUM

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

На 24 июля международные резервы страны составляли $582,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $9,1 млрд, или на 1,6%. В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 31 июля, увеличились по сравнению с показателем на 24 июля на 1,6% (или на $9,1 млрд) и составили $591,8 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.
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